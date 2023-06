Mann soll Polizisten attackiert haben

Die Polizei wird zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Innenstadt von Augsburg gerufen und spricht Platzverweise aus. Einer der Beteiligten beruhigt sich nicht.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem weiteren Mann ist es in der Nacht auf Donnerstag in der Konrad-Adenauer-Allee gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 2 Uhr nachts aufgrund des Streits in die Straße gerufen. Die Polizisten sprachen den beiden Männern einen Platzverweis aus. "Während ein Beteiligter diesem nachkam, zeigte sich der 22-Jährige äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen", schildert die Polizei die Situation. Man habe den Mann daher fesseln müssen, heißt es von der Polizei. Im weiteren Verlauf soll der 22-Jährige nach einem Polizeibeamten getreten und massiv Widerstand geleistet haben. "Da der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er deshalb schließlich in ein Krankenhaus gebracht", so die Polizei, die nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte gegen den 22-Jährigen ermittelt. (jaka)