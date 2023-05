Mann soll Polizisten beleidigt haben

Beamte sind aufgrund eines Einsatzes in der Innenstadt von Augsburg unterwegs. Dann schlägt ein Mann gegen ein geparktes Polizeiauto - und beschimpft die Einsatzkräfte.

Ein 24 Jahre alter Mann soll am Sonntag gegen 5 Uhr morgens mehrere Polizeibeamte in der Hermanstraße bei einem Einsatz beleidigt haben. Wie die Polizei berichtet, waren die Beamten zu der Zeit wegen eines anderen Einsatzes vor Ort. Der Mann soll währenddessen an einem der Streifenwagen vorbeigegangen und gegen das Fahrzeug geschlagen haben, ein Sachschaden entstand nicht. "Danach beleidigte er die Polizisten lautstark", heißt es weiter. Als die Beamten auf den Mann zugingen, rannte dieser der Darstellung zufolge weg. "Die Polizisten konnten den Mann jedoch schnell stellen." Nachdem der Mann keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, musste er, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro bezahlen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen wegen Beleidigung. (jaka)