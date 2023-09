Mann soll Spendensammler in Augsburger Innenstadt geschlagen haben

Ein 34-jähriger, der in der Innenstadt um Spenden gebeten hat, ist laut Polizei beleidigt und offenbar auch geschlagen worden. Nun wird der Täter gesucht.

Ein bislang Unbekannter soll einen Mann beleidigt und geschlagen haben, der am Samstag in der Augsburger Innenstadt bei Passanten um Spenden gebeten hat. Wie die Polizei meldet, saß der 34-jährige Spendensammler in der Maximilianstraße auf dem Boden. Der Täter soll den Man gegen 16.30 Uhr mehrfach beleidigt und ihn offenbar auch geschlagen haben. Dabei sei der 34-Jährige leicht verletzt worden. Der Täter soll 1,78 Meter groß sein, hatte dunkelblonde Haare, einen hellen Bart und trug einen blauen Jogginganzug. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2110 entgegen. (jöh)