Mann soll Zeugen mit einem Messer bedroht haben

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem mutmaßlichen Bedrohungsdelikt mit einem Messer. Gegen 1 Uhr war es den Angaben zufolge in der Wallstraße zu einer Streitigkeit zwischen zwei 34-jährigen Männern gekommen. Als ein 20-Jähriger „die Männer daraufhin ansprach, bedrohte einer der 34-Jährigen den 20-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Teppichmesser“, so die Polizei. Der 34-Jährige floh anschließend in Richtung Königsplatz. Zeugen, die mit dem 20-Jährigen unterwegs waren, sprachen Beamte einer Polizeistreife, die gerade vorbeifuhr, an und teilten den Vorfall mit. Die Beamten stoppten den 34-Jährigen am Königsplatz und nahmen ihn vorläufig fest. Zudem stellten die Einsatzkräfte das Messer sicher. „Da sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt und sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Polizeiarrest“, so die Darstellung der Beamten. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 34-jährigen Mann. (jaka)

