Mann will gestohlenes Fahrrad im Internet verkaufen

Zu einem Fahrraddiebstahl ist es am Samstag in der Heinrich-von-Buz-Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine zunächst unbekannte Person gegen 19 Uhr das Fahrrad aus einem Innenhof gestohlen. Es besitzt demnach einen Wert im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Am darauffolgenden Sonntag „fand die Mutter der 23-jährigen Besitzerin das Fahrrad auf einer Online-Verkaufsplattform im Internet und verständigte die Polizei“, so die Ermittler. Die Polizei ermittelte einen 45-Jährigen als Verkäufer des Fahrrades. Die Beamten suchten ihn auf, stellten das Fahrrad sicher und übergaben es an die 23-jährige Eigentümerin. „Zudem fand die Streife zwei weitere möglicherweise entwendete Fahrräder bei dem Mann“, so die Polizei, die nun gegen den 45-jährigen Mann ermittelt. (jaka)

