Mann wird Opfer von Betrügerin und übergibt ihr mehr als tausend Euro

Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstag, 26. November, einen Mann in der Augsburger Innenstadt um einen Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Eurobereich gebracht. Wie die Polizei jetzt berichtet, hatte der Mann gegen 14.30 Uhr die Kirche St. Anna im Annahof besucht. „Hier sprach ihn die unbekannte Frau an und gab vor, in einer finanziellen Notlage zu sein“, heißt es von der Polizei. Nach einem längeren Gespräch „brachte die Frau den Mann dazu, Bargeld abzuheben“, so die Polizei weiter. Der Mann übergab das Geld daraufhin der unbekannten Frau. Die Frau versicherte dem Mann, das Geld zurückzugeben und teilte ihm ihre Anschrift und Mobiltelefonnummer mit. Anschließend ging die Frau in Richtung Königsplatz davon. Im Nachgang stellte der Mann allerdings fest, „dass die Personalien der Frau falsch waren und es sich um einen Betrug handeln musste“. Die unbekannte Frau soll etwa 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare, ein laut Polizei osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einem dunklen knielangen Rock und einer schwarzen Strumpfhose. Sie hatte demnach rosa gefärbte Fingernägel, trug Ringe an den Fingern beider Hände und „Ohrringe beidseitig mit Sternstecker“. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Notlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis