Mann wirft bei Bauerndemo Gegenstand auf Fahrzeug

Bei den Protesten am Montag gab es in Augsburg einen Zwischenfall. Nun sucht die Polizei nach einem Teilnehmer, dessen Fahrzeug beschädigt wurde.

Das Fahrzeug eines Teilnehmers der Bauernproteste ist am Montag in der Senkelbachstraße offenbar mit einem Gegenstand beworfen worden. Verdächtigt wird ein 24-jähriger Mann, berichtet die Polizei. Nach dem Wurf rannte der 24-jährige Mann den Angaben zufolge davon, der betroffene Teilnehmer der Demonstration nahm aber die Verfolgung auf, holte ihn zu Fuß ein und übergab ihn der Polizei. "Anschließend nahm der Teilnehmer wieder an der Versammlung teil, bevor seine Personalien festgestellt werden konnten", so die Polizei, die nun den unbekannten Demo-Teilnehmer oder andere Zeugen bittet, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. Gegen den 24-Jährigen ermitteln die Beamten wegen Sachbeschädigung. (jaka)