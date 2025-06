Massive Auseinandersetzung in Tram: Polizei sucht nach Zeugen

Zu einer offenbar größeren und unübersichtlichen Auseinandersetzung ist es am Montag in einer Straßenbahn der Linie 1 am Königsplatz gekommen. Nach Auskunft der Polizei hatte sich in der Tram gegen 19.45 Uhr ein Streit zwischen einem 84-Jährigen und einem 16-Jährigen sowie einem 14-Jährigen entwickelt. „Dabei mischte sich ein 34-Jähriger offenbar ein und schlug nach dem 84-Jährigen“, heißt es von den Ermittlern weiter. Im weiteren Verlauf soll dann wiederum ein anderer, 33 Jahre alter Mann Pfefferspray in der Straßenbahn versprüht haben. Bei dem Vorfall wurden nach Ermittlerangaben mindestens drei Personen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Personen, die bei dem Vorfall ebenfalls geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)

