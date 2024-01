Mehrere Sachbeschädigungen an Autos: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte Täter beschmieren und zerkratzen mehrere Fahrzeuge im Wolfram- und Herrenbachviertel in Augsburg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, einen in der Wilhelm-Hauff-Straße geparkten Toyota beschmiert. "Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt", berichtet die Polizei. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, ebenfalls in der Wilhelm-Hauff-Straße. "Hier beschmierte ein bislang unbekannter Täter einen VW Caddy, der in einer Tiefgarage abgestellt war", so die Polizei, die den Sachschaden auf etwa 2000 Euro schätzt. Im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 15.50 Uhr, zerkratzte wiederum ein bislang unbekannter Täter einen in der Mörikestraße geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter der 0821/323-2710 um Hinweise. (jaka)