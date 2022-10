Messerstich vor Bar: 22-Jähriger wegen versuchten Mordes in U-Haft

Ein junger Mann bedrängt im Nachtleben in Augsburg eine Frau vor einer Bar. Als sich ein anderer Mann einschaltet, holt der Angreifer ein Messer – und sticht zu.

Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung ist es am Sonntag in der Früh vor einer Bar in der Jakoberstraße in der Augsburger Innenstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 3.25 Uhr. Demnach wurde eine 23-jährige Frau beim Rauchen von einem 22-jährigen Mann angesprochen, laut Angaben der Ermittler hat er die afghanische Staatsbürgerschaft. Die Frau sei von dem Mann körperlich bedrängt worden, teilt die Polizei weiter mit. "Ein 43-Jähriger wurde auf die Situation aufmerksam und schritt ein", heißt es von der Polizei.

Attacke in Augsburg: Afghane nach Messerstich in U-Haft

Nachdem die Anwesenden zunächst getrennt werden konnten, ging der 22-Jährige den Angaben zufolge in die Bar – und kam mit einem Messer zurück. "Hierbei kam es dann nochmals zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 43-Jährigen, der hierbei von dem 22-jährigen Afghanen mit dem Messer attackiert wurde", heißt es weiter. Der 43-Jährige türkischer Abstammung erlitt eine Stichverletzung im Rückenbereich, die anschließend in der Uniklinik ambulant behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Der 22-jährige mutmaßliche Angreifer sei anschließend von alarmierten Polizeikräften noch am Tatort gestellt und festgenommen worden. Am Montag wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der 22-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (AZ)