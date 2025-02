Mini-Fahrerin liefert sich illegales Rennen am Leonhardsberg

Eine Polizeistreife hat vergangenen Samstag gegen 23.45 Uhr in der Grottenau und am leonhardsberg zwei Autos beobachtet, wie sie sich ein Rennen lieferten. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen und um einen roten Mini.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppten Einsatzkräfte den schwarzen Mini in Lechhausen. Am Steuer saß eine 23 Jahre alte Frau. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Wie es im Bericht heißt, war der rote Mini bereits kurz zuvor aufgefallen, als dieser mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Jakobertor unterwegs war. Doch der unbekannte Fahrer beziehungsweise die unbekannte Fahrerin entwischte.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die 23-Jährige und sucht Zeugen, die Angaben zu dem roten Mini, dessen Insassen sowie dem Fahrverhalten der Personen machen können. Hinweise werden unter 0821/323-2110 entgegen genommen. Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sollen sich ebenso mit der Polizei in Verbindung setzen. (ina)