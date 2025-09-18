Mountainbiker begrapscht Frau: Polizei sucht nach Zeugen

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Sonntag eine 34-Jährige auf einem Geh- und Radweg an der Berliner Allee sexuell belästigt. Nach Auskunft der Polizei war die Frau gegen 19.30 Uhr am Westufer des Lechs unterwegs gewesen. „Hierbei griff ihr der bislang unbekannte Täter ans Gesäß und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad in südliche Richtung“, heißt es von der Polizei, die den Täter wie folgt beschreibt: Er soll etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein; er hat kurze dunkle Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpulli und dunkle Shorts. Unterwegs war er mit einem Mountainbike. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

