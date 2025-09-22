Mutmaßlicher Dieb lädt E-Scooter in ein Auto – Polizei nimmt Mann fest

Ein 37-Jähriger hat in Augsburg offenbar mehrere Räder und E-Scooter gestohlen. Nach Auskunft der Polizei hatten Beamte einer Streife ihn am vergangenen Donnerstag gegen 17.50 Uhr kontrolliert. Er lud demnach Fahrräder und E-Scooter in ein Auto, die offenbar gestohlen worden waren. Die Polizei nahm ihn fest und stellte die Fahrräder und E-Scooter sicher, heißt es weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 37-Jährige am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und setzte diesen in Verzug. Er befindet sich nun in einem Gefängnis. Die Eigentümer der Fahrräder und E-Scooter werden von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. Fotos zu den Rädern lassen sich unter folgendem Link finden: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/091227/index.html. (jaka)

