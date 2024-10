Mutmaßlicher Dieb muss nach Tat in Untersuchungshaft

Ein 38-jähriger Mann soll am Sonntag in der Ottostraße eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen haben. Nach Auskunft der Polizei stahl der Mann gegen 15.50 Uhr aus einem unversperrten Wagen das Portemonnaie. „Ein Zeuge beobachtete ihn und alarmierte die Polizei“, heißt es von den Ermittlern. Die Polizeibeamten nahmen den 38-Jährigen vor Ort fest, sie fanden bei ihm den Angaben zufolge auch die Geldbörse auf. „Der 38-Jährige führte zudem Betäubungsmittel, einen Hammer und ein Messer mit sich“, so die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 38-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn ermittelt die Polizei unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen aus einem Kraftfahrzeug. (jaka)

