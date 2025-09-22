Nach Einbruch in Büroräume: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein zunächst unbekannter Täter ist am Samstag, 6. September, in Büroräume in der Karlstraße eingebrochen. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit von 1.15 bis 7.10 Uhr. Der Täter stahl Bargeld im dreistelligen Eurobereich. „Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt“, heißt es von der Polizei. Am vergangenen Sonntag stießen Polizeibeamte in der Tiefgarage am Ernst-Reuter-Platz auf einen 42-Jährigen. Laut Polizei versuchte der Mann gegen 4 Uhr nachts, mit einem Autoschlüssel ein Auto zu öffnen. „Den Beamten fiel dabei auf, dass der Mann scheinbar nicht wusste, zu welchem Auto der Schlüssel gehörte“, heißt es weiter. Die Polizisten fanden bei dem Mann diverse Gegenstände, die offenbar entwendet worden waren, sowie Einbruchswerkzeug. „Bei den polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Beamten den 42-Jährigen als Tatverdächtigen des Einbruchs vom vergangenen Samstag“, heißt es weiter. Im Zeitraum von Samstag, 6. September, 19 Uhr, bis Montag, 8. September, 7 Uhr, war es zu einem weiteren Einbruch in eine Buchhandlung in der Annastraße gekommen. „Ein Zusammenhang wird derzeit geprüft“, heißt es von der Polizei. Die Kripo ermittelt nun unter anderem wegen Einbruchdiebstahls gegen den 42-Jährigen. Da gegen ihn bereits ein offener Haftbefehl bestand, sitzt er nun in einem Gefängnis. (jaka)

86153 Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Büroraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis