Nach Ladendiebstahl: Mädchen geben falsche Personalien an

Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren wollten in der City-Galerie Kosmetika stehlen. Als die Polizei kam, schwindelten sie.

Zwei Mädchen haben am Freitagnachmittag laut Polizei versucht, in einer Drogerie am Willy-Brandt-Platz Kosmetika im Wert von gut 200 Euro zu stehlen.

Gegen 17.30 Uhr fielen dem Mitarbeiter des Geschäfts die beiden 12- und 13-Jährigen auf. Sie wollten den Laden mit den Waren verlassen, machten aber der Polizei zufolge keine Anstalten, diese zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt die Mädchen auf und rief die Polizei.

Wie die Polizei berichtet, gaben die Mädchen gegenüber den Beamten zunächst falsche Personalien an. Der Schwindel flog allerdings bei der weiteren Abklärung auf. Schließlich wurden die richtigen Personalien ermittelt und die Eltern verständigt. Diese holten ihre Töchter im Drogeriemarkt persönlich und wohl nicht besonders erfreut, wie es heißt, ab. (ina)