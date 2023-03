Nach Schlägerei: Polizei sucht mutmaßliches Opfer

Ein Zeuge beobachtet eine gewalttätige Auseinandersetzung in Augsburg. Die Polizei trifft auf die möglichen Täter, sucht aber nun den bislang unbekannten Geschädigten.

Am Freitag ist es in der Jakoberstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 14 Uhr beobachtete den Angaben der Polizei zufolge ein Passant zwei Männer, als diese auf einen weiteren Mann einschlugen und ihn dabei zu Boden stießen. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die kurz darauf in der Jakoberstraße eintraf. Bis dahin waren die Beteiligten der Gewaltattacke allerdings nicht mehr vor Ort, die Beamten trafen allerdings kurz darauf zwei Verdächtige in einem Fahrzeug an. "Beide Männer wurden in der Wertachstraße angehalten und deren Personalien festgestellt. Es handelte sich um zwei 21-Jährige. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten", so die Polizei, die allerdings nach dem bislang unbekannten möglichen Opfer sucht und daher diese Person und weitere Zeugen bittet, sich unter der 0821/323-2110 zu melden. (jaka)