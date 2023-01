Nachtschwärmer soll Polizisten beleidigt haben

Ein 37-jähriger Mann belästigt Gäste einer Veranstaltung in Augsburg. Als die Polizei eintrifft, wird er ausfallend.

Ein 37-jähriger Mann soll in der Neujahrsnacht mehrere Polizisten beleidigt und Widerstand gegen seine Festnahme geleistet haben. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 5 Uhr in der Frühe in die Austraße gerufen, da der Mann dort Gäste auf einer dortigen Veranstaltung belästigt haben soll. Der Mann war offenbar so alkoholisiert, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, als die Polizisten eintrafen und ihm einen Platzverweis erteilten, dem er allerdings nicht nachkam. Als die Beamten den Mann zum Polizeifahrzeug bringen wollten, "versuchte sich der 37-Jährige aus der Situation zu entziehen, er fing an, laut zu schreien und wehrte sich", heißt es von der Polizei. Der 37-Jährige soll erheblichen Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt haben. Die Polizei brachte ihn im Anschluss in den Arrest des Polizeipräsidiums. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung und Tätlichem Angriff ermittelt. (jaka)