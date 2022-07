Augsburg

14.07.2022

Innenstadt-Parkplätze seltener genutzt als gedacht: Was bedeutet das für Augsburg?

Plus Eine Umfrage der Stadt unter Besuchern der Innenstadt kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Welche politischen Schlussfolgerungen sind daraus zu ziehen?

Von Stefan Krog

Wer mit dem Auto in die Innenstadt kommt, nutzt offenbar selten einen öffentlichen Stellplatz am Straßenrand, sondern meist ein Parkhaus: Das ist eines der Ergebnisse, zu denen die Innenstadt-Passantenumfrage der Stadt 2021 kommt. Laut der Umfrage stellen sich zwei Drittel derjenigen, die mit dem Auto kommen, üblicherweise in ein Parkhaus - der Straßenrand oder ein Platz außerhalb der Innenstadt spielen mit jeweils weniger als zehn Prozent eine geringe Rolle. Befragt wurden um die 250 Passanten und Passantinnen, die mit dem Auto in die Stadt gekommen waren. "Das zeigt, dass das Parkleitsystem die richtige Maßnahme war", sagt Stephan Mayr, der im Wirtschaftsreferat das Thema Einzelhandel betreut. Interessant ist das Ergebnis aber vor allem in politischer Hinsicht.

