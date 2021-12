Passanten stellen Parfümdieb vor Drogeriemarkt

Ein 30-Jähriger wird dabei ertappt, wie er in einem Drogeriemarkt Parfümflaschen entwenden will. Der Mann versucht zu fliehen, doch Passanten greifen ein.

Aufmerksame Passanten haben am Montagnachmittag einen Diebstahl vereitelt. Wie die Polizei mitteilt, packte ein 30-Jähriger gegen 13.30 Uhr in einem Drogeriemarkt vier Parfümflaschen in Wert von 200 Euro in seinen Rucksack. Als ein Mitarbeiter den Mann ansprach, flüchtete er. Dabei wurden zwei weitere Mitarbeiterinnen verletzt.

Parfümdiebstahl in Augsburgs Innenstadt: Polizei nimmt Mann fest

Weit kam der Mann nicht. Noch vor dem Laden hielten ihn mehrere Passanten unter Kontrolle, hinzugerufene Polizeibeamte nahmen ihn dann fest. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischem Diebstahl ermittelt. (kmax)