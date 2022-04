Plärrerbesucher schlägt auf Schaufenster ein

Sich selbst verletzt hat ein 21-Jähriger Plärrerbesucher, beim Versuch ein Schaufenster in Augsburg einzuschlagen.

Sich selbst verletzt hat sich ein Täter nach Mitteilung der Polizei beim Versuch, ein Schaufenster einzuschlagen. Wie es heißt, habe der 21-Jährige am Dienstag, 19. April, aus bislang ungeklärten Gründen in der Badstraße auf das Fensterglas eines Leuchtengeschäfts eingeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt war er in Begleitung zweier junger Frauen. Beobachtet wurde er bei seiner Tat, bei der er sich an der rechten Hand verletzte, von vier Zeuginnen. Diese folgten ihm bis zum Haupteingang des Plärrers und verständigten dort eine Polizeistreife .

Begleiterinnen annähernd nüchtern

Der 21-Jährige konnte unmittelbar darauf vor einem Bierzelt gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von rund ein Promille, seine beiden Begleiterinnen hingegen waren annähernd nüchtern. Der junge Mann musste aufgrund seiner Verletzung, die er sich beim Einschlagen der Schaufensterscheibe zugezogen hatte, im Uniklinikum versorgt werden. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung wird er auch noch für die kaputte Scheibe aufkommen müssen.

Hierfür dürften rund 1500 Euro fällig werden - ungeachtet dessen, dass er durch die komplett überflüssige Aktion auch noch seine Krankenversicherung unnötig belastet hat. Nachdem die eingeschlagene Scheibe noch in der Nacht von der Berufsfeuerwehr Augsburg verschalt werden musste, könnten hier noch weitere Kosten auf den jungen Mann zukommen. (sil)