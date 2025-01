Polizei ermittelt gegen 26-Jährigen nach Schlag

Zwei Personengruppen sind am Montagabend 23.45 Uhr in der Straße An der Blauen Kappe aneinandergeraten. Wie die Polizei berichtet, befanden sich die Gruppen dort bei der Tankstelle. „Ein 26-Jähriger pöbelte hier die Personen der anderen Gruppe an, bedrohte diese und schlug einem 23-Jährigen ins Gesicht“, so die Darstellung der Polizei. Der 23-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. „Anschließend entfernten sich der Täter und sein Begleiter“, berichtet die Polizei. Die Beamten fahndeten nach den beiden gesuchten Personen und trafen sie in der Nähe der Tankstelle an. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und vorsätzlicher Körperverletzung. (jaka)

