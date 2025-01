Polizei ermittelt nach Bedrohung und Beleidigung

Ein 40-jähriger Mann soll am Dienstag eine 18-Jährige am Königsplatz beleidigt und bedroht haben. „Zudem zeigte sich der Mann sehr aggressiv“, heißt es von der Polizei. Nach Auskunft der Polizei hatten Passanten gegen 20.15 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass der 40-Jährige die 18-Jährige beleidigt haben soll und drohte, sie zu schlagen. „Passanten griffen ein und gingen dazwischen“, heißt es weiter. Der 40-Jährige war laut Polizei auch gegenüber den Beamten der Streife „äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten“. Da er sich nicht habe beruhigen lassen, nahm die Polizei den Mann fest. Die Beamten brachten ihn in den Polizeiarrest. Im Rahmen der Polizeiermittlung stellten die Beamten fest, dass der Mann schon im Laufe des Nachmittags aufgrund seines aggressiven Verhaltens am Oberhauser Bahnhof aufgefallen war. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den 40-jährigen Mann. (jaka)

