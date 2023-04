Polizei ermittelt nach Brand einer Mülltonne

Unbekannte Täter haben offenbar eine Mülltonne in Augsburg in Brand gesteckt. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.

Eine Mülltonne ist am Mittwoch in der Bahnhofstraße in Brand gesteckt worden. Wie die Polizei berichtet, verständigte eine Mitarbeiterin einer dortigen Firma gegen 12 Uhr die Polizei und die Feuerwehr, nachdem sie die brennende Mülltonne bemerkt hatte. Durch einen weiteren Mitarbeiter konnte die Tonne größtenteils gelöscht werden. Den Rest erledigte die Feuerwehr. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (jaka)