Polizei fasst Fahrraddiebe dank GPS

Einem mutmaßlichen Fahrraddieb in Augsburg wird die Technik zum Verhängnis. Seine Begleiterin rückt ebenfalls in den Fokus der Ermittler.

Die Polizei hat am Mittwoch zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Wie die Ermittler berichten, wurden sie kurz nach Mitternacht über den Diebstahl informiert. Demnach informierte ein 22-Jähriger die Polizei, dass sein Fahrrad, leider ohne ihn, im Stadtgebiet unterwegs sei. Das Fahrrad war ursprünglich am Hauptbahnhof abgesperrt worden. Als das Fahrrad bewegt wurde, schickte der eingebaute GPS-Sender eine Nachricht an das Smartphone des 22-Jährigen.

Dieser informierte umgehend die Polizei über den Vorfall und konnte auch den ungefähren Standort seines Fahrrads nennen. "Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte kurz darauf zur Festnahme eines 35-Jährigen", so die Polizei. Der Mann war mit dem gestohlenen Fahrrad in der Maximilianstraße unterwegs, als die Beamten ihn anhielten und festnahmen. Auch dessen 42-jährige Begleiterin sei mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs gewesen, so die Polizei, die aktuell davon ausgeht, dass auch dieses Fahrrad zuvor am Hauptbahnhof entwendet wurde. Die Beamten gaben dem 22-Jährigen sein Fahrrad, ein Pedelec, noch in der Nacht zurück. Aktuell wird ermittelt, wer der Eigentümer des zweiten Fahrrads, Marke Pegasus, ist. Die Polizei bittet den Eigentümer, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)