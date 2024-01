Polizei fasst mutmaßlichen Ladendieb

Ein 30-Jähriger soll in Augsburg mehrere Parfüms gestohlen haben. Die Polizei findet das Diebesgut in seiner Wohnung.

Die Polizei hat am Freitag einen mutmaßlichen Ladendieb in Augsburg gefasst. Den Angaben der Polizei zufolge hatte der Verdächtige gegen 17.45 Uhr mehrere Parfüms aus einem Laden in der Bürgermeister-Fischer-Straße gestohlen. Ein Mitarbeiter des Ladens verfolgte den Mann noch einige Zeit und alarmierte die Polizei; der Dieb floh. Bei der Fahndung konnten die Beamten einen 30-Jährigen im näheren Umkreis aufgreifen, auf den die Personenbeschreibung passte. Er hatte jedoch keine Beute dabei. Nach Rücksprache mit einem Richter durchsuchten die Beamten die Wohnung des 30-Jährigen. Dort fanden die Polizisten die gestohlenen Parfüms im Wert von 200 Euro auf. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. (jaka)