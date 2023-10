Polizei muss wegen Streitigkeiten mehrfach zu Tankstelle ausrücken

Gleich drei Mal wird die Polizei wegen echter und angeblicher Schlägereien zu einer Tankstelle in der Innenstadt von Augsburg gerufen. Ein 22-Jähriger landet im Arrest.

Mehrere Polizeieinsätze hat es am Samstag an einer Tankstelle in der Straße An der Blauen Kappe gegeben. Wie die Polizei berichtet, gab es gegen 6.30 Uhr einen ersten Anruf wegen einer angeblichen Schlägerei. "Bei Eintreffen der Polizei gaben die Personen an, dass es keine Schlägerei gegeben habe", so die Polizei, zudem war nach Auskunft der Beamten offenbar keiner der Beteiligten verletzt. Die Ermittler rückten ab, mussten aber wenig später wiederkommen. Eine Stunde später geriet ein 22-Jähriger mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit. "Dabei beleidigte der 22-Jährige eine 21-Jährige und schlug sie", so die Polizei. Der Begleiter der jungen Frau ging dazwischen "und der 22-Jährige entfernte sich von der Örtlichkeit".

Wiederum eine Stunde später kehrte der Mann zur Tankstelle zurück, dieses Mal begleitet von zwei weiteren Männern. Wieder gerieten sich die Beteiligten in die Haare. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und forderte die Anwesenden auf, das Gelände zu verlassen. Der 22-Jährige weigerte sich jedoch den Angaben zufolge, dieser Aufforderung nachzukommen und sollte daher in den Arrest gebracht werden. "Hierbei beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mehrfach, im Arrest versuchte er außerdem, einen Polizeibeamten zu schlagen", heißt es weiter. Gegen den Mann wird nun ermittelt. (jaka)