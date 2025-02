Polizei stoppt Autofahrer, der mit gefälschtem Führerschein unterwegs ist

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Montag mit einem gefälschten Führerschein unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei hatten Beamte einer Polizeistreife gegen 16.30 Uhr den Mann in der Straße An der blauen Kappe kontrolliert. „Bei der Kontrolle zeigte der 34-Jährige einen gefälschten Führerschein“, heißt es von der Polizei. Die Beamten erkannten die Fälschung und stellten den Führerschein sicher. Zudem unterbanden sie die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gegen den 34-Jährigen. (jaka)

