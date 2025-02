Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Heinrich-von-Buz-Straße in der Innenstadt einen 47 Jahre alten Autofahrer kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest nach Angaben der Polizei verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den Mann wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (ina)