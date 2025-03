Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Nach einer Schlägerei in der Bahnhofstraße in der Innenstadt am Dienstagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 17 Uhr gerieten ein 26-jähriger Mann und ein bislang Unbekannter in Streit. Aus dem verbalen Disput wurde eine körperliche Auseinandersetzung. Der bislang unbekannte Mann flüchtete mit etwa zwei bis drei weiteren Personen, berichtet die Polizei.

Der Vorfall wurde mithilfe der Videokameras am Königsplatz gefilmt. Die Polizei sicherte das Video. Nun wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugenhinweise, insbesondere zu dem bislang unbekannten Mann, nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)