Polizei sucht Zeugen: Unbekannter Täter stiehlt Handtasche aus Auto

Eine Frau besucht den Protestantischen Friedhof in Augsburg. Nach ihrer Rückkehr zum Auto muss sie feststellen, dass jemand die Seitenscheibe eingeschlagen hat.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 14.30 und etwa 15 Uhr eine Handtasche aus einem geparkten Auto in der Haunstetter Straße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, parkte in der Zeit eine Rentnerin ihr Auto, einen roten Citroen, am Parkplatz des Protestantischen Friedhofs. "Als sie nach dem Friedhofsbesuch zurückkam, war die Seitenscheibe eingeschlagen und ihre im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche mit Geldbörse, Handy, Schlüssel und persönlichen Papieren weg", so die Polizei. Neben dem Vermögensschaden in Höhe von über 500 Euro, dürfte sich der Schaden am Auto laut Ermittlerin nochmals auf dieselbe Summe belaufen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise. (jaka)