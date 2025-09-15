Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Innenstadt: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr, der unter Drogeneinfluss steht

Augsburg-Innenstadt

Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr, der unter Drogeneinfluss steht

Ein 24-jähriger Mann gerät in Augsburg in eine Polizeikontrolle. Die Beamten haben einen Verdacht, der sich schnell bestätigt.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen einen 24-Jährigen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen einen 24-Jährigen. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein 24-Jähriger ist am Sonntag offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Auto im Hardergäßle unterwegs gewesen. Nach Auskunft der Polizei kontrollierten Beamte einer Streife den Mann an dem Tag gegen 23.30 Uhr. „Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand“, so die Polizei. Ein Drogenschnelltest reagierte den Angaben zufolge positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden