Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr, der unter Drogeneinfluss steht

Ein 24-Jähriger ist am Sonntag offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Auto im Hardergäßle unterwegs gewesen. Nach Auskunft der Polizei kontrollierten Beamte einer Streife den Mann an dem Tag gegen 23.30 Uhr. „Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand“, so die Polizei. Ein Drogenschnelltest reagierte den Angaben zufolge positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen. (jaka)
Augsburg-Innenstadt
