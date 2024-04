Polizei zieht E-Scooter-Fahrer am Königsplatz aus dem Verkehr

Ein betrunkener E-Escooter-Fahrer beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Beamten kontrollieren ihn am zentralen Königsplatz, er hat 2,1 Promille Alkohol im Blut.

Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag alkoholisiert am Königsplatz unterwegs gewesen. Laut Polizei kontrollierten Beamte einer Streife gegen 0.15 Uhr den Mann. "Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille", so die Polizei. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme beim 21-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (jaka)