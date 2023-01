Polizei zieht in der Silvesternacht betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

Die Polizei kontrolliert in der Nacht auf Sonntag in Augsburg unter anderem mehrere E-Scooter-Fahrer und bemerkt jeweils Alkoholgeruch. Das hat Konsequenzen.

In der Silvesternacht hat die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer erwischt, die betrunken in der Stadt unterwegs waren. Nach Angaben der Ermittler wurde am Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr ein 51-Jähriger auf der Riedingerstraße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. "Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden", so die Polizei. Er hatte über 1,6 Promille Alkohol im Blut. Den 51-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Bereits eine Stunde zuvor war den Beamten ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer an der Rosenaustraße aufgefallen, der mit über 1,8 Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen war. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, ebenso einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer, der gegen 3 Uhr nachts auf der Gögginger Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgegriffen worden war. Er war mit 1,4 Promille alkoholisiert. (jaka)