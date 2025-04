Polizei zieht mutmaßlichen Raser aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Mittwoch einen 34-jährigen Mann in der Grottenau gestoppt. Den Angaben der Polizei zufolge hatten Beamte den Mann gegen 23.30 Uhr anhalten wollen, da dieser unkontrolliert auf dem Gehweg gefahren sei. „Der 34-Jährige flüchtete jedoch vor der Polizeistreife in Richtung Ludwigstraße“, heißt es von der Polizei. Anschließend fuhr er über den Kesselmarkt in Richtung Johannisgasse. Auf der Fahrt sei der Mann immer wieder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die Polizeibeamten stoppten den Mann schließlich in der Peutingerstraße. Bei der Verkehrskontrolle „stellten die Beamten fest, dass der 34-jährige Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand“, heißt es weiter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Trunkenheit im Verkehr gegen den 34-jährigen Mann. (jaka)

