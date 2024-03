Polizeiautos krachen in Augsburg ineinander - vier Beamte verletzt

Zwei Polizeistreifen sind in Augsburg auf unterschiedlichen Wegen unterwegs zu einem Einsatz - und kollidieren mit ihren Autos an einer Kreuzung. Mit erheblichen Folgen.

Zu einem Unfall zwischen zwei Polizeiautos ist es am Sonntag in der Pilgerhausstraße an der Ecke zur Straße Mittlerer Graben gekommen. "Vier Beamte wurden leicht verletzt", heißt es von der Polizei. Den Angaben zufolge waren die beiden Streifen gegen 1 Uhr nachts zu einem Einsatz in der Jakobervorstadt unterwegs gewesen. Zwei Beamte fuhren mit einem Auto auf dem Mittleren Graben in die Kreuzung zur Pilgerhausstraße ein, die andere Streife war auf dem Leonhardsberg unterwegs. "Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos", so die Polizei.

Vier Beamte wurden dabei leicht verletzt und im Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Pilgerhausstraße wurde für die Unfallaufnahme in stadtauswärtige Richtung für kurze Zeit gesperrt. Die beiden Polizeiautos mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. (jaka)