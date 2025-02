Porschefahrer soll anderen Verkehrsteilnehmer bewusst geschnitten haben

Ein 21-jähriger Autofahrer soll am Mittwoch einen 23-jährigen Autofahrer genötigt haben. Nach Auskunft der Polizei war der 23-Jährige gegen 21.30 Uhr mit seinem Renault in die Jakoberwallstraße abgebogen. „Dies ging dem 21-jährigen Porschefahrer anscheinend zu langsam“, heißt es von der Polizei. Der 21-Jährige „schnitt den Renault dabei, sodass der 23-Jährige bremsen musste“, teilen die Ermittler weiter mit. Danach soll der 21-Jährige deutlich zu schnell davongefahren sein. „Polizeibeamte erkannten den Mann wenig später, als er gerade ein Tankstellengelände verließ“, so die Polizei. Auch hier war der 23-Jährige demnach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Beamten stoppten den Mann und kontrollierten ihn, sie ermitteln nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und bitte unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Renault Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis