Rabiate Passagiere verletzen Taxifahrer in Augsburg

Fahrgäste eines Taxis in Augsburg geraten erst untereinander in Streit, dann gehen beide auf den Taxifahrer los.

Zwei Taxipassagiere gerieten am Samstag gegen 4 Uhr in Streit. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Gäste den Taxifahrer, der die Auseinandersetzung schlichten wollte, zunächst verbal und im weiteren Verlauf auch körperlich an. Der 54-jährige Taxifahrer erlitt eine Verletzung am Ohr, diese wurde später im Krankenhaus versorgt.

Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten nahmen durch die sofortigen Fahndungsmaßnahmen die Täter in unmittelbarer Nähe fest. Die beiden müssen sich unter anderem wegen Beförderungserschleichung und Körperverletzung verantworten. (bau)