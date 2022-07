Radler attackiert Jugendlichen mit Fahrradschloss – Zeuge greift ein

Ein 14-Jähriger wird in der Jakoberwallstraße von einem jungen Mann attackiert, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Freitagnachmittag einen 14-Jährigen in der Jakoberwallstraße angegriffen. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche an dem Tag gegen 14.25 Uhr mit seinen drei Freunden in der Straße unterwegs und grüßte dort mehrere Passanten im Vorbeilaufen. "Ein unbekannter, etwa 20 Jahre alter Mann, fuhr auf seinem Fahrrad vorbei und fühlte sich durch den Gruß des 14-Jährigen offenbar gestört", heißt es von der Polizei. Der Darstellung zufolge hielt der Mann an und forderte den Jugendlichen auf, das Grüßen zu unterlassen. Als der 14-Jährige erwiderte, das nicht vorzuhaben, "nahm der junge Mann sein Fahrradschloss und schlug dem Jugendlichen damit ins Gesicht", so die Polizei. Der 14-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Ein 41-Jähriger bemerkte die Situation aus einiger Entfernung und kam dem 14-Jährigen zur Hilfe. Der unbekannte Täter stieß ihn der Polizei zufolge zur Seite und fuhr mit seinem Fahrrad weg in Richtung Jakobertor. Der 14-Jährige wurde anschließend im Rettungswagen medizinisch versorgt, weiter behandelt werden musste er nicht. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,75 Meter groß und um die 20 Jahre alt sein, er hatte laut Polizei "europäisches Aussehen, kräftig, kurzes Haar" und war mit einem schwarz-orangefarbenen Herrenmountainbike unterwegs. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)