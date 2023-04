Radler schlägt mit Fahrradschloss auf Fußgänger ein

Ein Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger in Augsburg eskaliert. Erst tritt der Fußgänger auf den Radler ein. Dann steigt der noch einmal aufs Rad.

In der Bert-Brecht-Straße ist es am Dienstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 63-jährigen Radfahrer und einem 32-jährigen Fußgänger gekommen. Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden gegen 12.45 Uhr in Streit, woraufhin der 32-Jährige den Radfahrer vom Rad stieß und auf ihn eintrat. Anschließend entfernte sich der 32-Jährige davon.

"Der 63-Jährige stieg wieder auf sein Rad und verfolgte den 32-Jährigen", heißt es von der Polizei. Anschließend habe der 63-Jährige mit seinem Fahrradschloss auf den 32-Jährigen eingeschlagen. Beide Beteiligte kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer.