Randalierer bedroht erst seinen Nachbarn und dann die Polizei

Ein Mann hat in Augsburg seinen Nachbarn bedroht und sich mit der Polizei angelegt. Er musste in eine Arrestzelle.

Ein aggressiver Mann hat am Freitagabend in der Augsburger Innenstadt die Polizei beschäftigt. Die Beamten wurden gegen 21.30 Uhr von einem Mann verständigt, der schilderte, er werde von einem Nachbarn beleidigt und massiv bedroht. Eine Polizeistreife fuhr deshalb umgehend in die Untere Jakobermauer. Dort verhielt sich der 37-jährige Mann laut Polizei auch gegenüber den Polizisten "äußerst aggressiv und unkooperativ". Als der Mann auf die Beamten losging, wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Er habe nach den Beamten getreten und sei weiterhin äußerst aggressiv gewesen, so die Polizei.

Zwischenzeitlich gab es Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mittel steht. Der 37-Jährige wurde durch die Festnahme leicht verletzt und durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt. Auch dies war wegen aggressiven Protests lediglich eingeschränkt möglich. Da sich das Verhalten des Mannes nicht änderte, musste er in den Polizeiarrest gebracht werden. Auf der Fahrt dorthin randalierte er im Streifenfahrzeug und beleidigte die Beamten. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 37-Jährigen. (jöh)