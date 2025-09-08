Raubdelikt auf dem Plärrer: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag im Streit den Geldbeutel eines 17-Jährigen auf dem Plärrergelände gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte der unbekannte Täter gegen 18 Uhr von dem 17-Jährigen eine Zigarette verlangt. „Der 17-Jährige besaß jedoch keine“, so die Polizei. Im weiteren Verlauf entriss demnach der Unbekannte dem 17-Jährigen seinen Geldbeutel. „In der Folge entstand eine körperliche Auseinandersetzung“, heißt es weiter. Der 17-Jährige soll dem Täter gedroht, dieser dem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen haben. Der Unbekannte machte sich mit dem Geldbeutel aus dem Staub; der Wert der Beute liegt im dreistelligen Eurobereich, heißt es von der Polizei, die ein Verfahren wegen Raubes führt. Die Ermittler hoffen nun, den Fall auch durch die Videoüberwachung auf dem Plärrergelände aufzuklären, der das Delikt erfasst haben soll. Daneben bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

86153 Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raubdelikt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis