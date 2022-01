Rauchender Randalierer verweigert Maske und ruft "Heil Hitler" in Straßenbahn

Gleich mehrere Vergehen leistet sich ein 23-Jähriger am Samstagmittag in der Augsburger Innenstadt. Die Polizei ermittelt.

Wegen gleich mehrerer Vergehen ermittelt die Augsburger Polizei gegen einen 23-Jährigen. Es begann mit einem Anruf eines AVG-Mitarbeiters bei der Polizei, weil der Mann randalierte. Die Beamten trafen den Mann am Königsplatz an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass er in der Straßenbahn geraucht und sich geweigert hatte, eine Maske zu tragen.

Raucher, Randalierer, Hitlergruß: Polizei Augsburg ermittelt

Damit nicht genug: Wie es in der Mitteilung heißt, schrie der Mann mehrfach "Heil Hitler" und zeigte den entsprechenden Gruß. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Fahrschein gelöst hatte. Die Polizisten sprachen ihm einen Platzverweis aus. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beförderungserschleichung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (kmax)