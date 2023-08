Schläger in einer Disko lösen Polizeieinsatz in der Innenstadt aus

Ein 20-Jähriger schlägt einer Frau in einer Disco in der Innenstadt von Augsburg ins Gesicht. Als er nach draußen gebracht wird, beruhigt er sich nicht.

In einer Diskothek in der Halderstraße ist es am Sonntag gegen 0.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern gekommen. Nach Angaben der Polizei schlug dabei ein 20-Jähriger einer 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. "Der 20-Jährige wurde daraufhin von den Security-Mitarbeitern aus der Diskothek in den Außenbereich gebracht, um dort auf die Polizei zu warten", so die Polizei. Offenbar beruhigte sich die Situation dort aber nicht; vor der Disco soll der 20-Jährige dann in Streit mit den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes geraten sein. "Als der 20-Jährige einen der Security-Mitarbeiter ebenfalls körperlich angehen wollte, wurde er von diesen auf dem Boden festgehalten."

Den Angaben der Ermittler zufolge bekam ein 22-Jähriger den Vorfall mit und ging daraufhin ebenfalls auf die beiden Security-Mitarbeiter los. Er wurde ebenfalls zu Boden gebracht und dort festgehalten. "Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der 20-Jährige weiterhin aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten", heißt es von der Polizei. Die Beamten brachten den Mann in den Arrest, ihn erwartet nun eine Anzeige. (jaka)