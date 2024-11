Schlägerei am Bahnhof: Jugendlichem werden Zähne mit Schlagring herausgeschlagen

Am Augsburger Hauptbahnhof ist es am Samstagabend zu einer offenbar wüsten Gewalttat gekommen. „Einem Jugendlichen wurden mit einem Schlagring mehrere Zähne ausgeschlagen“, berichtet die Bundespolizei. Die unbekannten Täter entfernten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort. Den Ermittlern zufolge war der Polizei gegen 20.40 Uhr eine Schlägerei von mehreren Personen am Bahnsteig 1 des Augsburger Hauptbahnhofs gemeldet worden. Offenbar war dem Konflikt eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen vorausgegangen. „Im weiteren Verlauf trafen die Gruppen, die aus zehn und vier Personen bestanden, am Augsburger Hauptbahnhof erneut aufeinander“, so die Bundespolizei. Dort soll die zehnköpfige Gruppe auf vier Syrer im Alter von 15 bis 21 Jahren gemeinschaftlich eingeschlagen haben. Dem 15-Jährigen wurden dabei mit einem Schlagring mehrere Zähne herausgeschlagen. Außerdem erlitt er durch die Schläge mehrere Hämatome im Gesicht. Der 18-Jährige und die beiden 21-Jährigen erlitten durch die Tritte und Faustschläge der Angreifer mehrere Hämatome am Kopf und am Körper, heißt es von der Polizei. Aufgrund der Verletzungen mussten der Jugendliche und einer der 21-Jährigen zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821 34 356-0 zu melden. (jaka)

