Schlägerei am Königsplatz: 33-Jähriger rastet vor Kneipe aus

Eine dreiköpfige Gruppe grölt am Königsplatz in Augsburg herum. Das scheint andere Nachtschwärmer zu stören - die plötzlich auf offener Straße zuschlagen.

Zu einer Schlägerei ist es in der Nacht auf Sonntag am Königsplatz gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine dreiköpfige Gruppe gegen 2 Uhr zu Fuß auf der Hermanstraße in Richtung Königsplatz unterwegs. "Die Männer, ein 27-Jähriger und zwei 28-Jährige, grölten dabei lautstark herum", heißt es von den Ermittlern. Den Angaben zufolge kam eine weitere fünfköpfige Personengruppe aus einer Bar und fühlte sich durch die Lautstärke offenbar gestört. "Ein 33-Jähriger schlug dem 27-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, weitere Personen aus der Gruppe schlugen auf seine 28-jährigen Begleiter ein", so die Polizei. Ein Zeuge habe den Vorfall beobachten können. Die drei Geschädigten wurden vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst versorgt. Der 33-Jährige soll bereits zuvor durch aggressives Handeln aufgefallen sein und regte sich der Darstellung der Polizei zufolge auch nicht ab, als die Beamten vor Ort waren. "Als er nach einem Ausweisdokument durchsucht werden sollte, versuchte er sich zu befreien und schlug um sich", teilt die Polizei mit. Er traf demnach einen Beamten im Gesicht und soll Widerstand geleistet haben, zwei Polizisten wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Beamten fesselten den Mann und brachten ihn in den Arrest. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (jaka)