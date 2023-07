Augsburg-Innenstadt

Schlägerei am Königsplatz: Frau bewirft Kontrahentin mit Döner

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen einer Auseinandersetzung am Königsplatz.

In der Nacht geraten zwei Gruppen am Königsplatz in Augsburg in Streit, die Situation eskaliert. Es war nicht die einzige Auseinandersetzung im Nachtleben am Wochenende.

Im Bereich des Königsplatzes ist es am Sonntag erst zu einem Streit und schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei berichtet, gerieten gegen 0.50 Uhr eine 21-Jährige und deren Begleiterin mit einer Gruppe aus fünf jungen Frauen und einem Mann in Streit. "Dabei schlug schließlich die 21-Jähriger einer 22-jährigen Frau aus dieser Gruppe mit der Faust gegen den Hinterkopf", heißt es von den Ermittlern. Ein 28-Jähriger griff den Angaben zufolge ein und riss die 21-Jährige zu Boden. Die 21-Jährige habe sich danach aber weiterhin aggressiv verhalten. "Sie bewarf anschließend die 22-Jährige mit einem Döner und versetzte dem 28-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht." Einsatzkräfte der Polizei beendeten die Auseinandersetzung und beruhigten die Situation. Die Polizisten notierten die Personalien der Beteiligten und führten bei ihnen einen Atemalkoholtest durch. Die 21-Jährige demnach war mit über 1,7 Promille stark alkoholisiert. Auch die anderen Beteiligten waren mit deutlich über einem Promille betrunken. Während die 22-Jährige durch den Schlag leicht verletzt und vor Ort behandelt wurde, benötigte der 28-Jährige keine medizinische Versorgung. Nun ermittelt die Polizei gegen die 21-Jährige und den 28-Jährigen wegen Körperverletzung. Dabei wird auch das Videomaterial der Kameras auf dem Königsplatz ausgewertet. Es war nicht die einzige Auseinandersetzung im Nachtleben der Innenstadt am Wochenende: Bereits am Samstag war der Polizei zufolge ein 22-Jähriger auf eine Gruppe von drei Personen losgegangen und hatte das Trio verletzt. Ein Mann musste anschließend im Klinikum behandelt werden. Zwei Männer und eine Frau waren demnach gegen 2 Uhr nachts zusammen in der Ludwigstraße unterwegs, als sie offenbar unvermittelt von einem 22-Jährigen beleidigt wurden. "Der junge Mann schlug schließlich der 20-jährigen Frau ins Gesicht und verletzte sie dabei", so die Polizei. Die beiden Begleiter der Frau gingen dazwischen, wobei der 22-Jährige auch die beiden Männer attackierte. Dabei erlitt ein 24-Jähriger eine Platzwunde im Gesicht. "Als eine Polizeistreife eintraf, beruhigte die Situation", heißt es von den Beamten. Mit dem Rettungswagen kam der 24-Jährige ins Uniklinikum. Auch ein 21-Jähriger wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigte aber wie die junge Frau vor Ort keine ärztliche Behandlung. Da der 22-Jährige stark alkoholisiert war "und sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam", teilt die Polizei mit. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt. (jaka)

