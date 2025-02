Schockanruf: 23-Jähriger wird um fünfstelligen Betrag betrogen

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch einen 23-jährigen Mann um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann einen sogenannten Schockanruf eines unbekannten Anrufers erhalten. „Dieser erzählte ihm, dass sein Vater einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei“, heißt es von der Polizei. Der Mann schenkte dem Anrufer Glauben und übergab den Bargeldbetrag an weitere unbekannte Täter in der Innenstadt. Der Betrug fiel auf, als die Mann Kontakt zu seinem Vater aufnahm. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs. (jaka)

