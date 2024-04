Schon wieder: Unbekannter reißt Israel-Flagge an Haus herunter

An einem Haus in der Konrad-Adenauer-Allee wurden bereits Ende März Masten mit Israel-Flaggen beschädigt. Nun gab es dort erneut eine Straftat.

Als Zeichen der Solidarität mit Israel wehen seit dem Terror-Angriff gegen das Land an einem Gebäude in der Konrad-Adenauer-Allee in der Innenstadt zwei Israel-Flaggen. Sie sind dort an einem Balkon angebracht. Wie die Polizei jetzt berichtet, hat ein Unbekannter am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr von dem Balkon eine Fahne entwendet und dabei den Fahnenmast beschädigt.

Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: dunkle Kleidung, dunkle Jacke mit Reflektoren an Schulter/Brust. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 0821/323-3821 entgegen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art an dem Gebäude.

Ende März hatten zwei bislang ebenfalls Unbekannte abends zwei Fahnenmasten beschädigt, an denen Israel-Flaggen hingen. Auch hierzu ermittelt die Kripo weiterhin. (ina)