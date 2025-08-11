Sexuelle Belästigung in Tram: Polizei sucht nach unbekanntem Senior

Ein bislang unbekannter Täter hat bereits am vergangenen Dienstag, 5. August, eine 20-jährige Frau in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz belästigt. Den Angaben der Polizei zufolge war die 20-Jährige gegen 13 Uhr in Richtung Kriegshaber unterwegs gewesen. „Auf Höhe des Rathausplatzes streckte der Unbekannte der 20-Jährigen seine Körpermitte vor ihr Gesicht und berührte sein Glied“, heißt es von der Polizei. „Dieses entblößte er nicht.“ Der Mann verließ an der Haltestelle Mozarthaus/Kolping die Straßenbahn. Die Frau meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 70 bis 80 Jahre alt sein, hat weiße Haare, ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine helle Hautfarbe und trug blaue langärmlige Oberbekleidung sowie eine dunkle Hose. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (jaka)

